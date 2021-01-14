محافظة الجيزة: غلق 50 مقهى وورش حرفية غير ملتزمة بمواعيد الغلق



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد :

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على المتابعة الدورية لتطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الصادرة من الحكومة لتنظيم عملية فتح الأنشطة والمنشآت والمحال التي تقدم خدمات للمواطنين وعلى رأسها المقاهي والمطاعم والكافيتريات.

وأشار محافظ الجيزة، في بيان له، اليوم الخميس، إلى شن سلسلة من الحملات على مستوى الأحياء والمراكز أسفرت عن غلق وتشميع 50 محل وورش ومنشأة ومقهى خالفت إجراءات ومواعيد فتح وغلق المحال التجارية وذلك على مدار الأسبوع وفقًا للضوابط المحددة لمواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.

وأوضح راشد، أن الحملة شهدت المنشأت التجارية التي تم تشميعها وغلقها 17 مقهى وسيبر وورش حرفية بقرى ميت رهينة وسقارة و المرازيق و شوارع بورسعيد و النيل السعيد وعمرو بن العاص و بطريق مصر أسيوط وجميعهم بمركز ومدينة البدرشين وفي حي الطالبية تم غلق وتشميع 3 مطاعم ومقاهي بشوارع الأهرام وعبداللطيف وفي حى شمال الجيزة تم غلق وتشميع 5 مقاهي بشوارع بشتيل و الأقصر وأرض الجمعية والنيل و5 مقاهي بمنطقة شرق الترسانة بحى العجوزة تقدم الشيشة للمواطنين وغلق 2 ورشة سمكرة وكاوتش بشوارع عبد العزيز مهران والوحدة العربية بحى العمرانية لعدم الالتزام بمواعيد الغلق . وفى مدينة الحوامدية تم غلق وتشميع 5 محال وورش تبريد وتكيف بشوارع سعد زغلول وتيتو و2 ورشة غير ملتزمة بمواعيد الغلق بمنشأة القناطر

وفي مركز ومدينة كرداسة تم إزالة ورفع الأكشاك المقامة بالمخالفة والتندات المتعدية على الطريق العام بمنطقة كوبري العسيلي بالمعتمدية والسوق بالإضافة إلى غلق 6 مقاهي تقدم الشيشة بمنطقة المعتمدية و8 ورش غير ملتزمة بمواعيد الغلق بشارع بولاق ناهيا.

وأكدت المحافظة على رفع 167 حالة إشغال للمحال والمقاهى و ازالة الاكشاك المخالفة بشوارع التحرير والدقي ومصدق ومحي الدين ابو العز بحى الدقى ورفع 40 حالة اشغال للمحال والمقاهى بمناطق نفق الاهرام وميدان شفيقة و شارع ربيع الجيزى وشارع المحطة و إزالة 8 أكشاك مقامة بالمخالفة بمنطقة المنيب بحى جنوب الجيزة.

كما تم غلق وتشميع قاعات افراح بحى الهرم ومركز أبو النمرس لعدم الالتزام بالقرارات المحددة للتشغيل والطاقة الاستيعابية.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة الاستمرار في المتابعة الدقيقة على مدار اليوم لتطبيق الضوابط والاشتراطات الصادرة والخاصة بالقدرة الاستيعابية للمنشآت التي تم فتحها والالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، فضلاً عن مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي.

ووجه محافظ الجيزة بضرورة التصدي بكل حسم مع أي مخالفة مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لتلك القرارات وعدم التهاون في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مع الغلق الإدارى للمحال والمنشآت التي تخالف الاشتراطات والضوابط الموضوعة.