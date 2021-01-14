التحريات عن غريق ترعة المريوطية: اختل توازنه وتوفيَّ بـ"إسفكسيا الغرق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

منذ 4 أيام انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة جثة شاب قوي البنية طويل القامة ببشرة بيضاء من ترعة المريوطية أمام فندق سياج بالهرم.

المعاينة المبدئية لرجال الإنقاذ والشرطة لم تسجل أي إصابات ظاهرية بجثة الشاب ليوجه الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم بنقلها إلى مصلحة الطب الشرعي.

تحريات الرائدين هاني عجلان ومحمد سعودي معاوني مباحث الهرم، توصلت إلى أن الجثة لشاب في الثلاثينات من العمر عثر على متعلقاته الشخصية داخل ملابسه، وأنه اختل توازنه وسقط ليلقى مصرعه غرقا مستبعدة انتحاره.

التحريات تطابقت مع تقرير مفتش الصحة من جهة والطب الشرعي من أخرى، إذ ثُبت أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد آثار اعتداء بالجسد.

التقرير الطبي أزال مخاوف أسرة المتوفى عن وجود شبهة جنائية لاسيما أن العثور على جثته بالترعة جاء بعد اختفائه بأيام.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بالدفن.