شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة بسوهاج توقع بروتوكولي تعاون لتدريب 280 من ذوي الهمم مجانا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق وزير القوي العاملة محمد سعفان على قيام مديرية القوى العاملة بسوهاج توقيع بروتوكولين للتدريب المهني، أحدهما لذوي الهمم والآخر لتدريب الشباب والفتيات على مهنة الخياطة والتفصيل بهدف تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل وفتح مشروعات صغيرة لهم ضمن ريادة الأعمال، وذلك في إطار المبادرات التي يهتم بها ويدعمها ومنها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ومبادرة الوزارة «مصر بكم أجمل» لتدريب وتشغيل ذوي الهمم والعزيمة.

وشهد محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي بديوان عام المحافظة توقيع البروتوكولين .

وقع البروتوكول الأول: الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير المديرية، وطه يوسف عبدالرحمن مدير شركة تراست للبرمجيات والصيانة، ويهدف إلى تدريب 100 شاباً وفتاة من ذوي الهمم ( ذوي الإعاقة ) على مهن صيانة الحاسب الآلي، ونجارة الأثاث، والتلى والمشغولات اليدوية، والستائر والمفروشات، وصيانة التليفون المحمول، والسباكة الصحية، مع مراعاة أن يكون التدريب يتناسب مع نوعية ودرجة الإعاقة والمؤهل، وتكون مدة الدورة التدريبية 100 ساعة تدريبية، طبقا للمناهج التدريبية المعتمدة من الوزارة، ومدة تنفيذ البروتوكول 6 أشهر من أول فبراير المقبل، مع ضرورة مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية والحفاظ على سلامة المتدربين.

وألزم البروتوكول شركة تراست بتحمل تكلفة التدريب كاملا، مع التأمين على المتدربين ضد إصابات العمل، وتوفير المواد الخام، والأدوات التدريبية، ودفع أجور المدربين، وتتولى المديرية تجهيز الورش وتطهيرها وتعقيمها والمتابعة الفنية والإدارية الدورات الخمس، ويحصل المتدرب في نهاية التدريب على شهادة معتمدة باتمام التدريب واستخراج شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة مجانا من قبل المديرية.

ووقع البروتوكول الثاني الدكتور هشام أبوزيد مدير المديرية، وحسن إبراهيم إسماعيل مدير مصنع الأصلي للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية بغرب جرجا، ويستهدف تدريب 180 متدرباً على مهنة الخياطة والتفصيل داخل المصنع المزود بأحدث الآلات وعلى يد مدربين متخصصين بواقع 15 متدرب شهريا ،وتكون مدة التدريب 150 ساعة تدريبية طبقا للمناهج المعتمدة من وزارة القوى العاملة، ومدة البروتوكول 12 شهرا تبدأ من أول من فبراير المقبل، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة المتدربين .

وألزم البروتوكول مصنع الأصلي بتحمل تكلفة التدريب كاملا من أجور للمدربين، وتوفير المواد الخام، والأدوات التدريبية، والتأمين على المتدربين ضد إصابات العمل طوال فترة التدريب، وتتولى مديرية المتابعة الفنية والإدارية على عملية التدريب، ويحصل المتدرب في نهاية التدريب على شهادة معتمدة باتمام التدريب.