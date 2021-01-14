شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء مدن القليوبية في مواقف السيارات للتفتيش على الكمامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع رؤساء المدن في القليوبية، تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا ومدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات، حيث قام اللواء نادر سعيد رئيس مدينة الخصوص بحملة على مواقف السيارات وتحرير محضر للمواطنين المخالفين لتطبيق الإجراءات.

كما قام الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة بحمله على الأسواق والشوارع ومواقف انتظار السيارات وملاحظة ارتداء المواطنين للكمامات وتم تحرير محضر لعدد من الأشخاص الذين تواجدوا في الشوارع والمواقف بدون كمامة.

وشن اللواء سامى علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة يرافقه فريق المتابعة الميدانية حملة تفتيش واسعة على ارتداء الكمامة وتطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية لوباء كورونا وتم توقيع غرامات على 20 شخصا من غير الملتزمين.