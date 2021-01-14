شكرا لقرائتكم خبر عن خلال الفيضة الكبرى.. رئيس «الشواطئ» يتفقد مشروعات حماية قايتباي وبئر مسعود والكورنيش القديم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى المهندس مدحت حنا، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ في وزارة الموارد المائية والري، جولة ميدانية اليوم الخميس، شملت عدد من مشروعات الحماية البحرية والتدعيم التي تجريها الهيئة في الإسكندرية، على الرغم من نوة الفيضة الكبرى التي تواجهها المدينة الساحلية، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ في المشروعات الثلاثة.

وشملت المشروعات التي تفقدها رئيس الهيئة، مشروع حماية قلعة قايتباي والذي يعتبر أول مشروع هندسي بحري متكامل من نوعه لحماية قلعة قايتباي في الإسكندرية، بتكلفة 267 مليون جنيه، حيث يقع المشروع الذي جرى تنفيذ نحو 75% منه حتى الآن، في 5 أجزاء الجزء الأول عبارة عن بناء حاجز أمواج بطول 520 متراً، ومشاية خرسانية بطول 110 مترا ولسان حجري بطول 30 متراً ورصيف بحري بطول 100 متر وتنفيذ أعمال تغذية بالرمال في المسافة ما بين اللسان القديم وسور القلعة بهدف إنشاء شاطئ رملي يتم الاستفادة منه في موسم الصيف حيث يمتد اللسان الخرساني من غرب القلعة ويأخذ شكل دوراني حتى الشمال (كيرف) بحيث يحيط بالقلعة من الغرب وحتى الشمال ويبعد عن القلعة بحوالي 200 متر من الناحية الشمالية وهو لسان حماية وسياحي في نفس الوقت.

كما تفقد «حنا»، مشروع حماية «بئر مسعود المحروسة»، والذى يتكون من 2 حاجز غاطس أحدهما بطول 1100 متر والآخر بطول 500 متر على مسافة 300 متر من خط الشاطئ، بالإضافة إلى التغذية بالرمال بكامل طول المنطقة وبعرض حوالي 30 متر ويعمل على حماية 2 كم من ساحل مدينة الإسكندرية.

وشملت الجولة تفقد الأعمال الجارية بتدعيم سور الكورنيش العتيق بطول 850 متراً من منطقة المنشية وحتى محطة الرمل.

رافق رئيس الهيئة في الجولة، المهندس العربي القشاوي رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة للبحر المتوسط، والمهندسة سلوي عبدالفتاح مدير عام المكتب الفني، والمهندسة عزة عبدالحميد مدير عام الإدارة العامة للتنفيذ بغرب الدلتا.

رغم نوة "الفيضة الكبرى" .. رئيس "الشواطئ" يتفقد مشروعات حماية "قايتباى" وبئر مسعود و سور الكورنيش القديم (صور)

رغم نوة "الفيضة الكبرى" .. رئيس "الشواطئ" يتفقد مشروعات حماية "قايتباى" وبئر مسعود و سور الكورنيش القديم (صور)

رغم نوة "الفيضة الكبرى" .. رئيس "الشواطئ" يتفقد مشروعات حماية "قايتباى" وبئر مسعود و سور الكورنيش القديم (صور)

رغم نوة "الفيضة الكبرى" .. رئيس "الشواطئ" يتفقد مشروعات حماية "قايتباى" وبئر مسعود و سور الكورنيش القديم (صور)

رغم نوة "الفيضة الكبرى" .. رئيس "الشواطئ" يتفقد مشروعات حماية "قايتباى" وبئر مسعود و سور الكورنيش القديم (صور)

رغم نوة "الفيضة الكبرى" .. رئيس "الشواطئ" يتفقد مشروعات حماية "قايتباى" وبئر مسعود و سور الكورنيش القديم (صور)

رغم نوة "الفيضة الكبرى" .. رئيس "الشواطئ" يتفقد مشروعات حماية "قايتباى" وبئر مسعود و سور الكورنيش القديم (صور)

رغم نوة "الفيضة الكبرى" .. رئيس "الشواطئ" يتفقد مشروعات حماية "قايتباى" وبئر مسعود و سور الكورنيش القديم (صور)

رغم نوة "الفيضة الكبرى" .. رئيس "الشواطئ" يتفقد مشروعات حماية "قايتباى" وبئر مسعود و سور الكورنيش القديم (صور)

رغم نوة "الفيضة الكبرى" .. رئيس "الشواطئ" يتفقد مشروعات حماية "قايتباى" وبئر مسعود و سور الكورنيش القديم (صور)