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حفاظا على الصحة العامة.. فض حفل زفاف أثناء التجهيز له في المنوفية

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هند إبراهيم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرّح راضي عمار، رئيس مدينة تلا، قيام حملة مكونة من نائب رئيس المدينة ومسئولي الإشغالات وشرطة المرافق، للمرور على الكافيهات والأماكن العامة للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس في تلا، ومنع أي أفراح أو سرادقات عزاء.

وقال «عمار» في بيان، الخميس، إنه تم فض تجمع لمناسبة فرح كان مقررا إقامته مساء اليوم، والتنبيه بعدم إقامة أي احتفالات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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