شكرا لقرائتكم خبر عن حفاظا على الصحة العامة.. فض حفل زفاف أثناء التجهيز له في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرّح راضي عمار، رئيس مدينة تلا، قيام حملة مكونة من نائب رئيس المدينة ومسئولي الإشغالات وشرطة المرافق، للمرور على الكافيهات والأماكن العامة للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في تلا، ومنع أي أفراح أو سرادقات عزاء.

وقال «عمار» في بيان، الخميس، إنه تم فض تجمع لمناسبة فرح كان مقررا إقامته مساء اليوم، والتنبيه بعدم إقامة أي احتفالات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.