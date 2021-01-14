شكرا لقرائتكم خبر عن تجارة الموت.. ضبط صاحب مخزن متلبسًا بـ50 أسطوانة أكسجين في قليوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت مباحث التموين في القليوبية، صاحب مخزن أسطوانات اكسجين في قليوب يقوم بتجميع الأسطوانات وبيعها في السوق السوداء، وجرى التحفظ على المخزن وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من العقيد احمد عبدالعليم، رئيس مباحث التموين، يفيد قيام صاحب مخزن بدائرة مركز شرطة قليوب، بتجميع إسطوانات الأكسجين وتخزينها بكميات كبيرة لبيعها بالسوق السوداء والاستفادة من فارق السعر.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 43 أسطوانة أكسجين كبيرة الحجم مملؤة و6 إسطوانة أكسجين كبيرة الحجم فارغة و2 إسطوانة أكسجين صغيرة الحجم مملوءة وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة.