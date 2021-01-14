شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يترأس قداسي اللقان والغطاس بـ«كاتدرائية الإسكندرية» دون حضور شعبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، صلاتى اللقان والغطاس المجيد، بكنيسة المقر البابوي بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، مساء الاثنين المقبل، من دون حضور شعبي.

وقال القمص إبرام إميل، وكيل عام كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، راعى المرقصية الكبرى، إن البابا يشارك في طقس الصلاة بعض الآباء الأساقفة والقساوسة فقط، ووسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية مشددة تزامناً مع خطة الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن قداس اللقان هو طقس يتكرر ثلاث مرات في العام في عيد الغطاس وخميس العهد وعيد الرسل حيث يقوم بالصلاة على الماء وفي نهاية الصلوات يرش الماء على المصلين، فيما يأكل الأقباط في هذا العيد أنواع معينة مثل القلقاس والقصب ففي عيد الغطاس تمتلئ البيوت بـ«القلقاس» وأن هذا الطعام هو رمز معمودية المسيح ففي القلقاس مادة سامة ومضرة للحنجرة، وهي المادة الهلامية، إلا أن هذه المادة السامة إذا اختلطت بالماء تحولت إلى مادة نافعة، مغذية، ونحن من خلال «ماء المعمودية» نتطهر من سموم الخطية كما يتطهر «القلقاس» من مادته السامة بواسطة ماء الطهي والقلقاس يدفن في الأرض ثم يصعد ليصير طعاماً، والمعمودية هي دفن أو موت وقيامة مع المسيح.