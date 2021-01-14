شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 58 طن من القمامة بشوارع مدينة ناصر ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال على يوسف، رئيس مركز ومدينة ناصر بمحافظة بنى سويف، إنه عقد لقاء جماهيري بقرية بهبشين للإستماع إلى متطلبات القرية وبعض مشكلاتها واقتراحات الأهالي لحل هذه المشاكل وتمت الإستجابة الفورية بتوجيه الإدارات التنفيذية والمختصين بسرعة اتخاذ اللازم وفق الإمكانيات المتاحة وتذليل كافة العقبات للإرتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الدولة في مختلف القطاعات.

وأضاف أنه تم وقف التعديات في المهد على الأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص والتحفظ على مواد ومعدات البناء لإنشاءات بدون ترخيص بدائرة المركز واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم رصدها نفاذا للقانون واللوائح المنظمة، وجاري مراجعة تراخيص المباني تحت الإنشاء لضبط التعديات في المهد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، في حين تقوم الوحدة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لسرعة إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء.

وأوضح أنه تم متابعة تكثيف الجهود في ملف النظافة، حيث تم رفع ٥٨ طنًا من القمامة والأتربة بشارع فاطمة الزهراء وشارع الترعة وشارع جمال عبدالناصر ومحيط مؤسسة الأيتام والمدارس والمصالح الحكومية، وموقف سيارات الأجرة بالمدينة، وتم التخلص الآمن من المخلفات وتوريدها لمصنع السماد العضوي، فضلًا عن جهود الوحدات القروية برفع المخلفات الصلبة والجمع من المنازل ورفع كفاءة الإنارة العامة بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية.