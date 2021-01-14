شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي وخروج 4 حالات كورونا من مستشفى قفط التعليمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى قفط التعليمي بإشراف الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن تعافي وخروج ٤ حالات من مصابي كورونا، بعد تماثلهم للشفاء التام.

وأكد الدكتور أحمد كمال، مدير المستشفى، أن خروج ٤ حالات من مصابي كورونا يرفع عدد المتعافين إلى ٥٠ حالة خروج من المستشفى منذ بداية الموجه الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وأضافت الدكتوره اسراء جمال، المشرف الطبى بالمستشفى، أن الحالات التي خرجت منهم ٣ سيدات فوق الخمسين عامًا ورجل يبلغ ٥٢ عام ومصاب بأمراض مزمنة.

خروج ٣ حالات مصابة بكورونا بقنا