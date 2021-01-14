شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس غرفة تجارة أوكرانيا يبحث سبل الاستثمار في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي رئيس غرفة التجارة والصناعة الأوكرانية، هينادي تشيجيكوف، مع خالد رضا عبدالجليل، رئيس غرفة البحر الأحمر التجارية، لبحث قضايا التعاون التجاري والاستثمار بين أوكرانيا ومحافظة البحر الأحمر.

وأكد رئيس غرفة البحر الأحمر أن رجال الأعمال المصريون يهتمون بتوريد الفوسفات والرخام وخام الحديد والكوارتز وغيرها من المواد الخام إلى أوكرانيا، مطالبًا رجال الأعمال الأوكرانيين للبحث فرص الاستثمار في قطاع السياحة والخدمات اللوجستية البحرية في سفاجا.

وأكّد تشيجيكوف على أن مصر هي الشريك التجاري الأكثر أهمية لأوكرانيا في إفريقيا والعالم العربي، وأن اوكرانيا هي أهم شريك سياحي لمصر.