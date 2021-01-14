شكرا لقرائتكم خبر عن «تطبيقات الذكاء الاصطناعي».. ندوة عبر zoom بـ تجارية الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، بالتعاون مع منظومة التدريب والتعليم المزدوج، في وزارة التربية والتعليم، ندوة تكنولوجية تحت عنوان «تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومنظومة التعليم والتدريب المزدوج»، وذلك الخميس المقبل الموافق 21 يناير الجاري، عبر برنامج ZOOM.

وقال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة، في بيان، إن الندوة يحاضر فيها كلا من أحمد صقر نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الإسكندرية والدكتور محمد عبدالواحد، الأستاذ بكلية الهندسة في جامعة الإسكندرية، والدكتور مصطفى شرف مدير عام الإدارة العامة للتعليم والتدريب، والدكتورة دعاء سعادة خبيرة المناهج والمهن الصناعية بالإدارة العامة للتعليم والتدريب المزدوج،، والمشرف العام على الأمسية المستشار نبيل بدوي، مستشار شؤون الصناعات وريادة الأعمال بغرفة الإسكندرية.

وأضاف أن الندوة تناقش تطبيقات الذكاء الاصطناعي في منظومة التعليم والتدريب المزدوج من خلال التقليل من التكاليف وزيادة الرغبة في التعلم، وتطوير مهارات الطلاب، بما يتناسب مع متطلبات الذكاء الاصطناعي الذي بات ضرورة حتمية لجميع الدول، كما تهدف إلى التعريف بمفهوم الذكاء الاصطناعي، وأهدافه، وتطبيقاته المتمثلة في النظم الخبيرة، ومعالجة اللغة، والألعاب، وتمييز الصور، والروبوت، وتمييز الصوت.