شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم المنوفية» تراجع خطة الاستعداد لامتحانات نصف العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، اجتماعًا لقيادات العملية التعليمية بديوان المديرية لمناقشة خطة الاستعداد لاختبارات الفصل الدراسي الأول عقب انتهاء إجازة نصف العام في ٢٠ فبراير المقبل.

وأكد سويد في بيان، الخميس، أنه تم مناقشة وضع خطط بديلة تحسبا لأية مستجدات مع التأكيد على تذليل أي عقبات نحو تجهيز كافة المدارس لاستضافة اختبارات نصف العام.