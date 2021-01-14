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تحسن الحالة الصحية للإعلامي وائل الابراشي

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محمد طه 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن الحالة الصحية للإعلامي وائل الابراشي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الصفحة الرسمية للاعلامي وائل الابراشي ان هناك تحسن كبير في الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.

وإن شاء الله في طريقه للتعافي التام ، وخلال الايام القليلة المقبلة سوف يخرج من المستشفي ويعود الي منزله ليقضي الي فترة نقاهة ، وكان الابراشي اصيب بفيرس منذ اسبوعين ونقل الي مستشفي زايد التخصصي .

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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