شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن الحالة الصحية للإعلامي وائل الابراشي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشرت الصفحة الرسمية للاعلامي وائل الابراشي ان هناك تحسن كبير في الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.
وإن شاء الله في طريقه للتعافي التام ، وخلال الايام القليلة المقبلة سوف يخرج من المستشفي ويعود الي منزله ليقضي الي فترة نقاهة ، وكان الابراشي اصيب بفيرس كورونا منذ اسبوعين ونقل الي مستشفي زايد التخصصي .
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