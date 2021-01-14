شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 551 مخالفة و4 سائقين لتعاطيهم المخدرات في حملات مرورية بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت إدارة مرور أسوان، حملاتها المرورية اليومية، حيث أسفرت عن ضبط 551 مخالفة مرورية متنوعة للسائقين والمركبات، وضبط 4 سائقين لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة.

كما تم ضبط دراجة نارية وتورسيكل بدون ترخيص، والتصالح الفوري في 91 مخالفة، وتحرير 176 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 73 حالة لعدم قبول التصالح، و116 مخالفة تجاوز السرعة، و89 مخالفة متنوعة.