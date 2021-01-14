شكرا لقرائتكم خبر عن «المحامين»: محكمة شمال القاهرة تشدد على إجراءات مكافحة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت نقابة المحامين متابعة المستشار محسن دردير، رئيس محكمة شمال القاهرة، بالعباسية، للإجراءات الوقائية، في ظل انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال إصدار تعليمات للعاملين في المحكمة بارتداء الكمامات والقفازات وتوفير الأدوات اللازمة من المطهرات، والكحول الإيثيلي والكلور المركز، اتباعا لإجراءات الوقاية من الفيروس للقضاة والعاملين بالمحكمة.

ويباشر المستشارون العمل داخل المحكمة أسبوعيًا، دون الإخلال بالعمل مع وجود كل أعضاء الهيئة من القضاة وأمناء السر.

وحرصت وزارة العدل على توفير الكمامات الطبية والقفازات للعاملين، حفاظًا على سلامتهم، كما قررت عدم حضور المواطنين جلسات المحاكمة، خوفا من الاختلاط لكثرة العدد والاقتصار على المتهمين والمحامين مع تعقيم قاعات المحكمة وغرف المداولة والطرقات.