شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة المنوفية في «حميات منوف» لمتابعة إمدادات الأكسجين لمرضى كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، الخميس، مستشفى حميات منوف، للوقوف على مدى توافر أسطوانات الأكسجين لمرضى فيروس كورونا.

وبحسب بيان، جاء ذلك رفقة مسؤول العلاجي ومسئول الجودة بمستشفى الحميات، حيث تم متابعة ملء التنكات بالأكسجين، وإصلاح 2 مخرج أكسجين موجودين بالعناية المتوسطة، وذلك لاستقبال 2 مرضى من القسم الداخلي تم تحويلهم للعناية المتوسطة.

وتفقد وكيل الوزارة المبنى المخصص لتقديم لقاح كورونا، وفق الخطة المقررة لتجهيزه لاستقبال اللقاح عند وصوله إلى محافظة المنوفية، ثم توجه وكيل المديرية إلى مستشفى تلا، وذلك من أجل التأكد من إمداد المستشفى بالأكسجين المطلوب، وتم المرور على العزل للتأكد من تطبيق البروتوكول العلاجي، وكذلك تقييم استهلاك الأكسجين والاستخدام الأمثل وترشيد استهلاك الأكسجين وفقًا لبروتوكول العلاج ومقارنته بعدد المرضى وحالتهم الصحية.

وأثناء المرور على مستشفى تلا تم المرور على المرضى بالمستشفى ومتابعة معدلات الأكسجين والتنبيه على ترشيد الاستخدام للأكسجين.