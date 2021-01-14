محافظ الإسكندرية لأطباء «الحميات»: أشكركم ومكتبي مفتوح لتلبية طلباتكم (صور)

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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية لأطباء «الحميات»: أشكركم ومكتبي مفتوح لتلبية طلباتكم (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد اللواء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس اليوم الخميس، مع الفرق الطبية بمستشفى الحميات، للوقوف على كفاءة سير العمل، ومتابعة احتياجات الطاقم الطبي بها، والتأكد من توفر كافة الاحتياجات لديهم وعدم وجود أي نقص في المستلزمات الطبية من مواد التعقيم والتطهيم والأدوية، وانتظام حضور طاقم الأطباء والتمريض والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمصابين، خاصة أن مستشفى الحميات من مستشفيات العزل الهامة التي تخدم قطاع عريض من أهالي الإسكندرية وتقدم خدمة طبية متميزة للمصابين بفيروس كورونا.
واستهل المحافظ الاجتماع قائلا: «أشكركم باسم محافظة الاسكندرية وشعبها ومكتبى مفتوح لتلبية طلباتكم وأسركم في أي وقت»، مؤكدا على إنه خلال فترة إصابته بفيروس كورونا اقترب كثيرا من الأطقم الطبية ولمس كم الضغوط التي عانوا ومازالوا يعانون منها منذ بداية الموجة الأولى والثانية لفيروس كورونا، وقدم الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان على ما تقدمه من دعم لكافة مستشفيات العزل بالإسكندرية ومتابعتها المستمرة لتوفير كافة الاحتياجات الطبية، مؤكدا أن البروتوكول العلاجي الذي تقدمه وزارة الصحة لمصابي فيروس كورونا في المستشفيات الحكومية هو أفضل بروتوكول علاجي متبع وحقق كفاءة علاجية عالية بين المرضى.
كما وجه الشكر للدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتورة أمل البرنس مدير مستشفى الحميات، على تواصلهم الفعال ومجهوداتهم لتقديم خدمة طبية متميزة داخل المستشفيات الحكومية لأهالي الإسكندرية، وكذا جميع الأطقم الطبية بمستشفيات العزل بالإسكندرية.
وفي السياق ذاته ؛ تفقدت جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، سير العمل داخل مستشفى الحميات وتابعت احتياجات الأطقم الطبية بها، حيث استفسرت من مديرة المستشفي عن توفر احتياجات الأطقم الطبية والتمريض من مستلزمات طبية، مؤكدة حرص المحافظة بجميع قياداتها على أتم الإستعداد لتقديم الدعم لكافة مستشفيات العزل لمواجهة الموجه الثانية من فيروس كورونا.
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