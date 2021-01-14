شكرا لقرائتكم خبر عن صلاة عيد الغطاس بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا وتقتصر علي الكهنه والشمامسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفرالشيخ ودمياط وديرالقديسه دميانة، إن صلاة عيد الغطاس ستتم بالكنائس بمحافظة كفرالشيخ وفق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، حفاظا على أرواح المصلين من تفشي كورونا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أنها ستتم بواقع 20 فرد من الكهنة والشمامسة بكل كنيسة.

وتابع: «ندعو الله بالسلام والشفاء للمرضي والعزاء لكل أهالي ضحايا كورونا، وندعو الله أن يرفع عن البلاد الوباء والغلاء».