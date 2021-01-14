شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يتفقد مستشفى أولاد صقر ويطمئن على ممرضة أصيبت أثناء العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الخميس، بالمرور على مستشفي أولاد صقر المركزي، لمتابعة إنتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، والتأكد من الإجراءات المتبعة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-١٩»، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة، وإرتداءهم للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية.

وتفقد وكيل الوزارة قسم الإستقبال والطوارئ، والعمليات الجراحية، وقسم الحضانات، وقسم العزل، وتم الإطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، ووجه بتوفير كافة الرعاية الصحية لهم، مشدداً على الالتزام بخطوط سير منفصلة لمرضي الأمراض التنفسية، لمنع إنتشار العدوي، وأكد على ضرورة إتباع أعمال الجرد والتطهير اليومية، كما أكد على أهمية إتباع بروتوكول العلاج الذي أقرته وزارة الصحة المصرية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد١٩».

وفي لفتة إنسانية قام وكيل الوزارة بزيارة الممرضة حنان إسماعيل عبدالجليل، إثر تعرضها لكدمة شديدة باليد اليسري من جراء عطل مفاجئ بجهاز التعقيم «الأوتوكلاف» بالوحدة الصحية التي تعمل بها، أدي إلى تهشم الغطاء الخاص به، ورغم قيام مدير المستشفى والأخصائيين المتابعين للحالة بطمأنة وكيل الوزارة عن الحالة وجاهزيتها للخروج تحسن، إلا أنه قرر إحالتها إلى مستشفى الزقازيق العام، لعمل أشعة مقطعية والعرض على أطباء المخ والأعصاب قبل خروجها للمنزل، وتم على الفور نقلها أثناء الزيارة.

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