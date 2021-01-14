شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة أئمة وواعظات الأوقاف تنطلق إلى الخرطوم 31 يناير الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق قافلة من أئمة وواعظات الأوقاف إلى العاصمة السودانية الخرطوم يوم الأحد 31 يناير الجارى.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن إطلاق هذه القافلة يأتى في إطار العلاقات الأخوية بين مصر ودولة السودان الشقيقة، ومن خلال التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف المصرية ووزارة الشؤون الإسلامية بدولة السودان الشقيقة، وامتدادا لجسور التعاون بين البلدين الشقيقين في نشر الفكر الوسطي المستنير، وبيان مدى سماحة الإسلام في قبول الآخر والإيمان بالتعددية والتنوع، وترسيخ أسس الولاء والانتماء الوطني، وبيان مشروعية الدولة الوطنية وضرورة الالتفاف حولها، ومواجهة الفكر المتطرف.

وأضاف وزير الأوقاف: «يأتى إطلاق هذه القافلة للانضمام إلى أشقائهم وشقيقاتهم من أئمة وواعظات السودان الشقيقة ليجوبوا معا عددًا من الأقاليم السودانية يدعون إلى الله (عز وجل) بالحكمة والموعظة الحسنة ويبينون للناس مدى عظمة وسماحة ديننا الحنيف وإيمانه بالتنوع والتعددية، وحرصه على مصالح البلاد والعباد، وتأكيدًا على أن مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان».

وتضم القافلة نخبة من شباب العلماء من أئمة وواعظات الأوقاف تشمل ستة أئمة وخمس واعظات.