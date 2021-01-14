شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات الدوري المصري اليوم وغدًا وموعد مباراة الجونة والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد جدول مباريات الدوري المصري اليوم وغدًا لعب 5 مباريات ضمن الجولة السابعة من جدول الدوري المصري وأهمها مباراة الجونة ضد الاتحاد السكندري الذى يحل في المركز الثالث من ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021 بعد فريقي الأهلي والزمالك ويأتي بعده في الترتيب فريقي المصري ومصر المقاصة .

ويتصدر الأهلي والزمالك ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة لكل منهما، ثم نادي الجونة يأتي في المركز الثالث برصيد 12 نقطة، ويأتي ترتيب النادي المصري ونادي مصر المقاصة في المركز الرابع برصيد 10 نقاط لكل منهما.

جدول مباريات الدوري المصري اليوم وغدًا بالترتيب:

الخميس 14/1/2021 مباراة نادي أسوان وغزل المحلة > الساعة 2.30 مساءًا بتوقيت مصر.

الخميس 14/1/2021 مباراة الجونة والاتحاد السكندري > الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر.

الجمعة 15/1/2021 مباراة إنبي وسيراميكا كليوباترا > الساعة 2.30 مساءًا بتوقيت مصر.

الجمعة 15/1/2021 مباراة الأهرام والمقاولون > الساعة 2.30 عصرًا بتوقيت مصر.

الجمعة 15/1/2021 مباراة وادي دجلة وطلائع الجيش > الساعة 2.30 ظهرًا بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري ومباراة الجونة هي:

تنقل قناة أون تايم سبورت مبارة الجونة اليوم وجميع مباريات الدوري المصري باعتبارها مالكة حق البث الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز 2021.