شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة الثانية ظهرا، نظرا لسوء الأحوال الجومائية، حيث وصلت شدة الرياح إلى 24 عقدة جنوبية غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 متر، وحالة البحر مضطربة جدا، وتم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية .