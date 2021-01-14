شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة اليابانية: 32 طالبا من 9 دول أفريقية حصلوا على منح دراسية خلال 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ماساكي سوزوكى، نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للعلاقات الدوليه والاقليميه، أن الجامعة منحت 31 طالب إفريقي من 9 دول افريقية، منح دراسية العام الماضى 2020.

وأضاف في تصريحات الخميس، أن الطلاب يمثلون دول أوغندا وغانا، كينيا، تنزانيا، نيجيريا، زيمبابوي، كاميرون، روندا وملاوي، حيث تأتي المنح لطلاب الدراسات العليا بالجامعة، ضمن 150 منحة خصصتها الجامعة لأبناء أفريقيا، طبقاً لما تم الإعلان عنه بمؤتمر طوكيو السابع للتنمية الافريقية TICAD 7 .

وأشار إلى أنه تم فتح باب التقدم وبدء إجراءات القبول للفصل الدراسي للعام الأكاديمي 2021 المنح للطلاب الأفارقة، على أن يتم غلق الباب في 13 فبراير المقبل.

بدوره قال الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة، أن المنح تمول من حكومتي مصر ودولة اليابان، إذ تتكفل الأولى بمصاريف الإعاشة والإقامة داخل الدولة والثانية بالمصاريف الدراسية وتذاكر الطيران من الدولة الموفدة إلى مصر، ويبلغ إجمالي المنح مائة وخمسون منحة توزع على ثلاث سنوات، بواقع خمسون منحة للطلاب من الدول الأفريقية المختلفة سنوياً ولمدة ثلاث سنوات متتابعة للمساهمة في إعداد الكوادر الإفريقية القادرة على المساهمة في تحقيق أهداف تنمية القارة السمراء.

وأكد على أن الجامعة تستهدف من تلك المنح خدمة الأشقاء في أفريقيا حيث تتضمن المنح أحدث التخصصات في العلوم الحديثة التي تساهم في دعم المشروعات التنموية وتفعيل دور الدبلوماسية الناعمة من خلال تقديم هذه المنح ومثيلاتها إلى الأشقاء بالقارة .