شكرا لقرائتكم خبر عن قطع الكهرباء عن شرق النيل من 8.30 صباحا حتى 1 ظهرا للصيانة السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف، فصل التيار الكهربائي عن منطقة الحمرايا بمركز بني سويف شرق النيل، اعتباراً من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة 1 ظهر يوم السبت 16 يناير الجاري، وذلك لأعمال الصيانة على مُغذًي الكهرباء.

وقال الدكتور محمد هانىء غنيم، محافظ بنى سويف، أن قطاع الكهرباء يتقدم بالاعتذار للمواطنين عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.