شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج عدد من الطرق المحلية ضمن الخطة العاجلة للرصف بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، إدراج 3 طرق محلية جديدة بالخطة العاجلة لمشروعات رصف الطرق المحلية ضمن البروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية وهيئة الطرق والكباري بتكلفة إجمالية 236 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماعه لمناقشة الموقف الحالي لرصف عدد من الطرق الجاري تنفيذها بالمحافظة والوقوف على نسب التنفيذ وكذا إزالة كافة المعوقات التي تعوق سبل التنفيذ، بحضور اللواء علاء رشاد، السكرتير العام للمحافظة، ومدير الهيئة العامة للطرق، فرع المنوفية، ومدير مديرية الطرق، وممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والشركة المصرية للاتصالات، وغاز مصر، وقطاع كهرباء المنوفية، والمستشار الهندسي، ومدير عام التخطيط والمتابعة بالديوان العام، وعدد من ممثلي الشركات المنفذة.

وقرر المحافظ رصف ورفع كفاءة شارع عاصم حما بحي شرق شبين الكوم بطول 1.4 كم وبتكلفة 4.5 مليون جنيه، وإعادة رصف طريق مليج – ميت فارس بطول 3.5 كم ببركة السبع بتكلفة 5 ملايين جنيه، بالإضافة إلى رصف طريق 100 من القنطرة البيضة باتجاه مستشفى العربي بأبورقبة بأشمون بطول 4 كم بتكلفة 6.5 مليون جنيه وإدراجها بالخطة العاجلة.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة البنية التحتية ورصف الطرق والارتقاء بالمظهر العام وتحقيق السيولة المرورية.

وخلال الاجتماع، استعرض مدير الهيئة العامة للطرق فرع المنوفية الموقف الحالي لأعمال الرصف بعدد من الطرق الجاري تنفيذها بالمحافظة ومنها طريق 21 المرصوف 4 شعشاع /طليا /الكوادي /شما /طملاى، حيث تم نهو الأساس والكشط والسطحية وجارٍ أعمال fdr، كما أفاد بأنه جارٍ استكمال أعمال الرصف بطريق مدخل عرب الرمل بقويسنا وتلافى كل الملاحظات بشأن وجود أعمال الغاز وتم عمل الاختبارات اللازمة، فضلا عن البدء في أعمال الرصف بشارع الجلاء بقويسنا بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا.

وشدد محافظ المنوفية على سرعة الانتهاء من أعمال الرصف في المواعيد المحددة طبقا للجداول الزمنية مع الالتزام بكل المواصفات الفنية المقررة والتشديد على رؤساء القطاعات بسرعة الانتهاء من أعمال الكهرباء والصرف الصحي والتحول الرقمي بالمناطق التي يتوقف فيها العمل حتى تتمكن الشركات المنفذة من سرعة الانتهاء من أعمال الرصف، كما أكد على رؤساء المراكز والمدن بالتواجد الميداني بصفة مستمرة لمتابعة الموقف والتأكد من الالتزام بكل المواصفات الفنية المقررة حفاظاً على المال العام، مشيراً إلى أنه سيتابع أعمال الرصف ميدانياً بمختلف المراكز والمدن لمتابعة تنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق تيسيراً على المواطنين.

وفى سياق متصل، وجه محافظ المنوفية مدير مديرية الطرق بالمحافظة بالتنسيق الكامل مع كل الجهات المعنية للتأكد من عدم وجود أي معوقات تواجه تنفيذ مبادرة وتنمية وتطوير 81 قرية ريفية بمركزي الشهداء وأشمون، وكذا تطوير عدد من المناطق غير المخططة بنطاق مدينة شبين الكوم بإجمالي تكلفة تصل إلى ( 310 ) ملايين جنيه، وذلك لسرعة إنجاز المهام المطلوبة.