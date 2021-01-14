شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأقصر ووكيل وزارة الأوقاف يوقعان بروتوكول تعاون مشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، والشيخ محمد عبدالدايم محمود، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، الخميس، بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة ووزارة الأوقاف.

يهدف البروتوكول إلى عقد دورات تدريبية للأئمة والواعظات في عدد من المجالات المختلفة، وذلك من خلال الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس من أساتذة وخبراء متخصصين بجامعة الأقصر.

يأتي هذا البروتوكول في إطار حرص وزارة الأوقاف وجامعة الأقصر على المشاركة في خدمة المجتمع، وانطلاقًا من أهمية التدريب بالنسبة للأفراد وانعكاسه على المجتمع، وحرصًا على توسيع قاعدة التواصل المجتمعي للأئمة والواعظات مع مختلف المؤسسات العلمية والثقافية والمدنية.

وفي ختام مراسم توقيع البروتوكول، قام «عزوز» بتقديم درع الجامعة تكريمًا للشيخ محمد عبدالدايم محمود، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر.