شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على مشروع إنشاء منطقة حرة باسم «شركة أبوقير لمحطات الحاويات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة أبوقير لمحطات الحاويات «ش.م.م» داخل ميناء أبوقير بالإسكندرية، وذلك على مساحة إجمالية مقدارها 597 ألف متر مربع.

وتختص المنطقة الحرة طبقًا لنص مشروع القرار بمزاولة نشاط تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل محطة حاويات بميناء أبوقير بالإسكندرية بما في ذلك تقديم كل الخدمات المرتبطة بهذا الغرض دون تخزين الحاويات بنظام المستودعات الجمركية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.