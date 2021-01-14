شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 150 حالة إشغال وعمل محاضر للمخابز البلدية والباعة الجائلين بشوارع الواسطى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المحاسب محمد بكري، رئيس مركز ومدينة الواسطى، إن حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق والأرصفة وضبط المخالفات من إشغالات الباعة الجائلين والمقاهي وبروز المحلات والأسواق العشوائية والإعلانات غير المرخصة بشوارع ومحاور مدينة الواسطى قد تمكنت من إزالة كافة الإشغالات وتيسير الحركة المرورية وإعادة الانضباط والمظهر الحضاري لشوارع المدينة.

وأضاف أنه تم ضبط أكثر من ١٥٠ حالة إشغال تنوعت بين عربات باعة جائلين ولافتات وكراسي وطاولات وحوامل حديدية وخشبية، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفات التي تم رصدها، في حين تعمل المحافظة على إنشاء أسواق حضارية جديدة لتسكين الباعة الجائلين حفاظاً على المظهر الحضاري لكافة المدن.

وقال إنه تم التحفظ على ٣٠ شيشة بعدة مقاهي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمخالفة قرار حظر تقديم الشيشة وذلك أثناء القيام بحملة ميدانية لمتابعة التزام أصحاب المقاهي والمطاعم والمولات التجارية والمواطنين في وسائل النقل العام وأماكن التجمعات بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، كما تم المرور على مستشفى الواسطى المركزي لمتابعة الأداء والاطمئنان على سير العمل وانتظامه داخل المستشفى، وتوافر حد الأمان من الأكسجين والأدوية والأمصال اللازمة لتقديم الرعاية الصحية للمصابين بفيروس كورونا.

وقال رئيس المدينة إنه تم متابعة قيام إدارة تموين الواسطى بعدة حملات تفتيشية استهدفت المخابز البلدية بمدينة الواسطى وقرية الميمون وقرية أبوصير الملف لضبط الأسواق وتشديد الرقابة على جودة إنتاج الخبز المدعم وعدم التلاعب في حصص الدقيق المقررة، وقد أسفرت الحملة عن ضبط العديد من المخالفات التموينية والتي تنوعت بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعطاء بون للمواطنين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

وأشار إلى أنه تم رفع القمامة والمخلفات والأتربة من مناطق متفرقة بمدينة الواسطى تم خلالها رفع ٧٥ طن قمامه من مدينة الواسطى وزاوية المصلوب، كما قامت المجالس القروية إطواب وميدوم والميمون وقمن العروس وإنفسط برفع ١١٠ طن من المخلفات المنزلية ونقلها إلى مصنع التدوير بالمنطقة الصناعية بكوم أبوراضي، إضافة إلى رفع ١٠٠ طنا من نواتج تطهير الترع والمصارف بدائرة المركز.