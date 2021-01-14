شكرا لقرائتكم خبر عن «ضمان الجودة والتأهيل» يبحث جهود «طب جنوب الوادي» داخل وخارج الجامعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي فريق زيارة اعتماد كلية الطب التابع للهيئة القومية لضمان الجودة والتأهيل للاعتماد، والذي يزور الجامعة اليوم بحضور الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على عبدالرحمن غويل القائم بعمل عميد كلية الطب.

وناقش رئيس الجامعة مع وفد الهيئة الذي يضم الدكتورة مايسة عباس محمد عامر رئيس فريق المراجعة الخارجية من قبل الهيئة، والدكتورة صفاء عبدالحميد المنيزع عضو الفريق، دور كلية الطب داخل وخارج الجامعة، وما تقوم به من خدمات مباشرة للمجتمع المحيط بالجامعة، مما يمكن الجامعة من أداء رسالتها بشكل واضح، بالإضافة إلى دورها في القوافل الطبية التي ساعدت في أن تكون الجامعة هي الأعلى بين الجامعات المصرية تسييراً للقوافل الطبية التي لم تنقطع عنها الجامعة حتى في ظل جائحة كورونا ومنها القوافل الطبية للمناطق البعيدة كحلايب وشلاتين، لافتا إلى أن هذه القوافل من موارد الجامعة الذاتية وهي مجهود كلية الطب والمستشفيات الجامعية.

كما أن جامعة جنوب الوادى كانت أول جامعة أرسلت طواقم طبية لمستشفيات العزل مع بدايات جائحة كورونا، وناقش رئيس الجامعة أيضاً دعم الجامعة للقطاع الطبى والمستشفيات الجامعية الذي يعد الأعلى بين كليات الجامعة، كما اهتمت الجامعة بالاختبارات الإليكترونية بالقطاع الطبي وقامت بإنشاء مركز للإختبارات الإلكترونية بكلية الطب يسع 600 فرد للامتحانات الأون لاين، وفي اللقاء تحدث الدكتور طارق الكاشف مدير مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بالجامعة عن أوجه الدعم الفني والمتابعة التي يقدمها مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بالجامعة لكلية الطب من دورات تدريبية وزيارات مراجعة داخلية وزيارات دعم فني ومتابعة وزيارات محاكاة لتأهيل الكلية للإعتماد.

وأشاد الوفد بالمجهود الحثيث الذي تبذله إدارة الكلية ووحدة ضمان الجودة بها والزملاء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والإداريين والطلاب بالكلية لتاهيلها للاعتماد. كما اشاد بالتواصل والتنسيق المستمرين بين المركز والكلية.

شهد اللقاء الدكتور نزار أبوحلاوة رئيس وحدة ضمان الجودة بكلية الطب والاستاذ عادل الأفيوني أمين عام الجامعة.