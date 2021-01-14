شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل لجميع المؤهلات وبدون مؤهل في القاهرة والمحافظات (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال مشروع طور وغير (الادارة العامة لتوظيف الشباب والمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية عن الوظائف التالية :

1- شركه خير بلدنا ماركت تعلن عن رغبتها في ضم كوادر شابه لفرع الفيوم في الوظائف الاتية:



١- مدير فرع (خبره سابقة بنفس المجال).

٢- مديرين أقسام أغذية طازجة /جافة / مدير مسائي (خبره سابقة بنفس المجال).

٣- مشرفين أقسام(خبره سابقة بنفس المجال).

٤- مدير خدمات العاملين بالفروع HR.

5- كاشير .

٥- موظف FMC.

٦- مراقب مخزون .

٧-امين مخازن.

٨- موظف أمن .

٩- مراقب كاميرات.

١٠- بائع بقالة .

١١- بائع لحوم (بلدي ).

١٢-منسقين (ممرات- منزلية- تجميل- خضار وفاكهه ).

١٣-منسق توريدات وطلبيات .

١٤- اخصائي دعم فنى I.T

١٥- فنى صيانة .

١٦- منسق مخزن .

١٧- موظف خدمات .

١٨- سائقين رخصة مهنيه( ثانيه- ثالثة).

١٩- سائق فسبا.

٢٠- بائع اسماك .

٢١- موظف خدمات .

مزايا الشركة

*مرتبات مجزيه *حوافز شهرية *تأمين طبي *تأمين اجتماعي *بدلات انتقال ومعيشة *فرص للترقي *

الشروط العامة :

* جميع المؤهلات الدراسية.

* السن من 18 إلى 40 سنة

للتقدم للوظيفه:

يرجى التسجيل من خلال الرابط التالى: اضغط هنا

الحضور مباشرة يوم السبت القادم 16 يناير 2020 بالعنوان التالى من الساعة 10 ص إلى 4 عصرا

ابراج المحامين- شارع النبوى المهندس- المسله- أمام مستشفى الفيوم العام .

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2- شركة الشايع الكبرى (براند H&M – American Eagle – ستاربكس) تطلب للتعين بمخازنها:

- موظفين مخازن

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اماكن العمل: العاشر من رمضان

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الوصف الوظيف:

موظف المخزن مسؤول عن تحديد اماكن البضائع بأستخدام الماسح الضوئي – تعليق الملابس في اماكنها – وضع ملصقات الاسعار على الملابس – تحضير المنتجات للتسليم إلى السائقين

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مميزات وحقوق الوظيفة :

- مرتب: 2650 ج

• تأمينات صحية

• تأمينات اجتماعية

وجبة عند العمل 4 ساعات وقت اضافي

يوجد خطوط مواصلات تبدأ من اوا نزلة شبرا الزراعي وتشمل مسطرد – المرج – مدينة السلام – مدينة العبور – مدينة الشروق – العاشر من رمضان

يوجد خط لمدينة بلبيس

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متطلبات الوظيفة:

• مؤهل عالي أو فوق متوسط أو متوسط

• قراءة مبدئيا للغة الانجليزية

• موقف محدد التجنيد

• السن اقصى حد 30 سنه

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للتقديم يرجى التسجيل من خلال الرابط التالى والحضور مباشرة على العنوان التالى: اضغط هنا

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يوم الأربعاء 20 يناير 2020 من الساعة 10ص إلى الساعة 4 عصرا بالعنوان التالى

العنوان:

داخل مجمع التجمعات الصناعية – مخازن شركة الشايع بجوار مخازن شركة سوق- العاشر من رمضان – بجوار مصنع LG

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لأي استفسار اتصل على:

01210094050

01099192604

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3- شركة طلبات «. مشروع زود ..دخلك»



تعلن عن توفير فرص للعمل كطيار دليفري «عمل حر» وذلك للشباب من الجنسين (طالب أو بدون مؤهل أو مؤهل متوسط أو مؤهل عالي) الذين لديهم دراجة هوائية شخصية أو استلموا دراجه هوائيه من مبادرة الوزارة .

حيث سيتم التعاقد الفوري مع الشباب المتقدمين ..عن طريق عمل يوم تدريبي لمدة ساعتين للتعريف بنظام وابلكيشن طلبات وكيفية التعامل معاه .

وعلي من يرغب في العمل أن يتم تجهيز

- فيش وتشبيه ساري باسم شركة طلبات

- وصورة من بطاقة الرقم القومي

وذلك يتم بإشراف ( الإدارة العامة لتدريب الشباب )

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