شكرا لقرائتكم خبر عن توفير 10 آلاف و200 فرصة عمل للشباب خلال العام الماضي بقنا خلال 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نجح خلال عام 2020 في توفير 10 الآف و202 فرصة عمل للشباب والفتيات من خلال تمويل عدد 7 الآف و439 مشروع صغير ومتناهي الصغر بإجمالي تمويل مالى بلغ 299 مليون و819 ألف جنيه وذلك في اطار سعي المحافظة بالتعاون مع الجهاز لمساعدة شباب الخريجين للبدء في تنفيذ مشروعات خاصة بهم ودخول مجال ريادة الأعمال.

وأوضح «الداودى» أن المشروعات التي تم تمويها خلال العام الماضى منها 730 مشروع صغير بتمويل بلغت قيمته 214 مليون و 239 الف جنيه وعدد 6709 مشروع متناهي الصغر بمبلغ 85 مليون و 580 الف جنيه.

وأكد أن المحافظة تعطي أولوية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية على أرض قنا وزيادة الإنتاج والحد من البطالة بتوفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين من أبناء المحافظة.