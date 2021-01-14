شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: تقييم شهري لمديري المديريات ومكافأة المتميزين منهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، اليوم الخميس، المهندس سمير مصطفى الشال ،المكلف بتسيير أعمال الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف، بعمل استمارة تقييم لإنجاز المهام شهريًا لجميع القيادات سواء داخل ديوان عام الوزارة أو بجميع المديريات الإقليمية على مستوى وكلاء الوزارة ومديري العموم من واقع الدقة والسرعة في إنجاز المهام المكلفين بها .

وتتضمن استمارة تقييم إنجاز المهام التالية بالنسبة للمديريات الإقليمية :

الشؤون الدعوية، وأهمها الحفاظ على المساجد من حيث ضبط شئونها الدعوية وعدم السماح لغير المصرح لهم بالخطابة من صعود المنبر، والالتزام بكافة التوجيهات الصادرة بشأن الحفاظ على المساجد، مع الحفاظ على الإجراءات الوقائية والاحترازية وسائر التوجيهات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، وضبط جميع الشؤون المالية بالمديرية، وضبط جميع الشؤون الإدارية وبخاصة كل ما يتصل بشئون العاملين .

وتشمل استمارات التقييم هذه جميع وكلاء الوزارة ومديري العموم بالديوان العام، كلُّ فيما يخصه .

وأشار وزير الأوقاف إلى أنه سيتم شهريًا صرف مكافأة جهود غير عادية تقدرها السلطة المختصة شهريًا لكل من ينجز المهام المطلوبة منه على الوجه الأكمل بكفاءة واقتدار وفق درجة الإنجاز التي يحصل عليها شهريًا من خلال استمارة تقييم إنجاز المهام، التي تعد من خلال لجنة برئاسة الوكيل الدائم وعضوية كل من: رئيس القطاع الديني، ورئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة، ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والفنية، ورئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، ومدير عام الشؤون القانونية، ومدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة، وذلك فيما يخص المديريات الإقليمية .