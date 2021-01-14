شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفى القناطر الخيرية يعلن تعافيه من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتورعمرو مصطفى مدير مستشفى القناطر الخيرية المركزى تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا بعد خضوعه للعلاج طوال 18 يوما بالعزل المنزلى

وكتب «مصطفى» على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» «الحمد لله على نعمة الشفاء من هذا الفيروس اللعين وأشكر كل من دعى الله من أجلى وأدعو جميع الناس الدعاء بالمغفرة والرحمة للدكتور حمدى الطباخ يشهد الله أنى لم أرى منه إلا كل خير وكان دائما وأبدا في خدمة المرضى

وكان الدكتور عمرو مصطفى اعلن إصابته بفيروس كورونا أصيب في 29 ديسمبر للعام الماضى خلال عمله بالمستشفى وأجرى الأشاعات والتحاليل اللازمة التي أكدت إيجابية الإصابة بالفيروس ثم أجرى مسحة ظهرت إيجابيتها ولكن الحالة مستقرة ما دعاه إلى أن يقرر الخضوع للعزل المنزلي