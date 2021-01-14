شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: فتح باب التسجيل للحصول على شهادة الصلاحية للمعلمين الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين فتح الموقع الإلكتروني الخاص بالأكاديمية اعتبارا من يوم الاحد الموافق 17 يناير 2021 لتسجيل استيفاء متطلبات شهادة الصلاحية للمعلمين و الأخصائيين المساعدين .

‏وشددت الأكاديمية المهنية للمعلمين علي مدير الإدارات التعليمية بتشكيل لجنة لاستلام ملفات المعلمين و الأخصائيين المساعدين ومراجعة البيانات ، والتأكد من استيفاء كافة المتطلبات اللازمة لمنحهم كافة المتطلبات اللازمة لمنحهم شهادة الصلاحية ، وتدقيق صحة بيانات المتقدمين و استيفائها دون كشط أو تعديل واعتمادها من مدير الإدارة التعليمية بعد توقيع أعضاء لجنة المراجعة على صحة البيانات.

وشددت الاكاديمية على أن الادارة التعليمية مسؤلة مسؤولية كاملة عن صحة البيانات وتسليم كشوف البيانات مرافقة للملفات إلى فرع الاكاديمية المهنية للمعلمين ، وذلك اعتبارا من يوم الاحد الموافق 17 يناير 2021 وحتى الخميس 27 مايو 2021

‏كما شددت الأكاديمية على التنبيه على المعلمين و الأخصائيين المساعدين الذين تنطبق عليهم شروط التقدم بتسليم ملفاتهم على أن يحتوي الملف على الآتي :‏صحيفة الأحوال الإلكترونية المطبوعة والمعتمدة من شؤون العاملين ، و نسخة طبق الاصل من عقد المعلم المساعد مستوفي كافة البنود ، وشهادة اجتياز برنامج التطبيقات التربوية ، وإفادة من فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار من الانتهاء من محو أمية 10 من المواطنين الأميين بالمحافظة ، أو شهادة اجتياز برنامج المعلمون أولا و الذي يعد شرطا خاصا فقط بالمتعاقدين في مسابقة ال٣٠ ألف معلم والمسابقة التكميلية لها ، بالإضافة إلى شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي ‏ICDL ، ‏أو شهادة البرنامج تدريبي المهارات الأساسية في تطبيقات أوفيس ، ونظام التشغيل Windows و المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

‏وكذلك تقديم تقارير تقويم الأداء من مدير المدرسة ، وصورة طبق الاصل من شهادة البكالوريوس أو الليسانس معتمدة من شؤون العاملين بالإدارة التعليمية ، وشهادة الدبلوم العام في التربية لغير خريجي كلية التربية ، كما يشترط تقديم مفردات مرتب موضحا به بند الصرف المحدد للتعاقد على وظيفة معلم مساعد ، بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي.

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