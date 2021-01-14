مات بسبب الكيماوي.. تفاصيل الساعات الأخيرة لصفوت الشريف قبل وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة ومحمد نصار:

كشف مصدر بمستشفى وادي النيل بمصر الجديدة، عن تفاصيل الحالة الصحية لصفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، قبل وفاته مساء الأربعاء.

وقال المصدر، لمصراوي، اليوم، إن الشريف لم يكن يعاني من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وإنما عانى من مرض اللوكيميا.

وأضاف المصدر، أنه لم يكن في مستشفى عزل كورونا ولكنه كان في المبنى العادي، لافتا إلى أن حالته الصحية تدهورت بشكل مفاجئ.

وتابع: المضاعفات كانت بسبب جرعات العلاج الكيماوي في مثل عمره ما أدى إلى توقف عضلة القلب، وتوفي الساعة 10:53 دقيقة مساء".

واستطرد المصدر: "دخل المستشفى من يومين فقط وكانت حالته كويسة، لكن بعد جرعات العلاج قلبه توقف والأطباء اشتغلوا عليه ودخل العناية المركزة وتم إنعاشه ولكن عاد قلبه للتوقف من جديد ولم تنجح محاولات إنقاذه هذه المرة".

وشيعت جنازة صفوت الشريف، ظهر اليوم من مستشفى وادي النيل بمصر الجديدة.

وتوفي صفوت الشريف، مساء الأربعاء، نتيجة تدهور حالته إثر تعرضه لأزمة صحية.

وتداولت وسائل إعلام مختلفة أن سبب الوفاة يعود لإصابته بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن صفوت الشريف من مواليد 19 ديسمبر 1933، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، وشغل أيضًا منصب وزير الإعلام الأسبق.