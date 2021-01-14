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6 مايو.. الحكم في طعن شقيق يوسف بطرس غالي على سجنه في قضية "تهريب الآثار لإيطاليا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قررت محكمة النقض، اليوم الخميس، تأجيل الحكم في الطعن المقدم من بطرس رؤوف غالي، شقيق وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، على حكم محكمة الجنايات الصادر بحقه بالسجن 15 عامًا في القضية المعروفة إعلاميا بتهريب الآثار الكبرى إلى إيطاليا لجلسة 6 مايو المقبل.

وقضت محكمة النقض اليوم الخميس بتخفيف السجن المشدد 15 عامًا لبطرس غالي وتغريمه 5 ملايين جنيه إلى 7 سنوات بالقضية الأولى "إخفاء الآثار داخل منزله".

وكانت محكمة جنايات القاهرة، عاقبت شقيق بطرس غالي وآخرين في وقت سابق بالسجن 30 سنة، وغرامة 5 ملايين جنيه في قضيتي تهريب آثار إلى أوروبا.

وقضت المحكمة بمعاقبته بالسجن 15 عامًا في كل قضية على حدة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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