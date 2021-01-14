خنقه بـ"قطعة قماش".. المؤبد لعاطل قتل صديقه في حدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، بالسجن المؤبد لمتهم قتل صديقه لسرقته بحدائق القبة.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم "م.ن" 30 سنة، بقتل المجني عليه "إبراهيم. ح"، عمدا من غير سبق أو إصرار وترصد بأن طرحه أرضا، وجثم فوقه وأحكم قبضته على عنقه بقطعة قماشية وضغط عليها بقوة قاصدا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي التي أودت بحياته.

وأشارت التحقيقات بعد تأكد المتهم من إزهاق روح المجني عليه قام بتفتيش سكنه ولم يجد شيئًا ينتفع به فقام بسرقة هاتفين جواليين وفر هاربا وانتهت التحقيقات بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات لمحاكمته.