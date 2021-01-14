شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة للنظافة بقرى دسوق في إطار إجراءات مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت قرى مركز دسوق حملات مكثفة للنظافه وتطهير الشوارع والأبنية الحكومية، صباح اليوم الخميس في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وتابع محمد جميل، نائب رئيس المركز والمدينة لشؤون القرى سير العمل منظومة النظافة بقرى دسوق قرى سنهور المدينة ، شابة ، العجوزين ، أبو مندور ، كنيسة الصرادوسى ، شباس الملح ، وقرى الجنوب محلة دياى ، كفر مجر ، محلة أبو علي ، شباس الشهداء ، كفر العرب.

كما تابع استمرار أعمال حملات النظافة بنطاق قرى مركز دسوق تنسيقا مع رؤساء الوحدات القروية ، حيث تم القيام بحملات نظافة ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات ومداخل القرى ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى مركز دسوق، والتي استهدفت الشوارع الرئيسية والفرعية ونقل القمامة من المقالب الوسيطة الى المقلب العمومى بتل مطيور و مسح وتمهيد الشوارع بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنارة العامة بالقرى والتوابع لاستكمال الصيانه لأعمدة الإنارة العامه ومتابعة المشروعات القائمة بالقرى بالإضافة إلى أعمال الرش والتطهير بالشوارع والمصالح الحكومية والمدارس وكافة المصالح الخدمية بالقرى والتوابع واستمرار العمل على فض أي تجمعات، بالإضافة إلى القيام بجولات ميدانية لمتابعة المرافق العامة من محطات الصرف الصحي والمصالح الحكومية وحل مشاكل الصرف وتطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب فضلاً عن استمرار بالعمل ، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين.