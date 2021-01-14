شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يهنىء محافظ ومواطني أسوان بمناسبة العيد القومي للمحافظة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بعث الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة بمناسبة العيد القومي لمحافظة أسوان، مقدماً التهاني لمحافظ أسوان وأبناء المحافظة بدوام التوفيق والسداد لما فيه خير وإزدهار مصرنا الغالية.
وأكد رئيس الوزراء على دعمه الكامل لكافة جهود التنمية والعمران بمختلف ربوع المحافظة وفى جميع قطاعات العمل العام والتي تشهد طفرة غير مسبوقة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي .
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