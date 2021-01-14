شكرا لقرائتكم خبر عن 5 جهات حكومية تعلن الطوارئ في المنيا بسبب التقلبات المناخية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت 5 جهات حكومية في المنيا، هي مديريات «الطرق، والري، والصحة، ومرفق الإسعاف، والوحدات المحلية»، حالة الطوارئ لمواجهه التقلبات المناخية، من رياح وغيوم وسقوط الأمطار .

وشكلت الجهات الحكومية، غرف عمليات، ونشرت فرق بالطرق السريعة والإقليمية ومخرات السيول، لمتابعة التقلبات المناخية، ومدي تأثيرها على الحركة اليومية .

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن، بإعداد تقرير كل ساعتين بالحالة العامة بكل مركز، سواء حوادث طرق، أو انهيار عقارات أو مشاجرات أو حرائق .