شكرا لقرائتكم خبر عن 5 جهات حكومية تعلن الطوارئ في المنيا بسبب التقلبات المناخية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت 5 جهات حكومية في المنيا، هي مديريات «الطرق، والري، والصحة، ومرفق الإسعاف، والوحدات المحلية»، حالة الطوارئ لمواجهه التقلبات المناخية، من رياح وغيوم وسقوط الأمطار .
وشكلت الجهات الحكومية، غرف عمليات، ونشرت فرق بالطرق السريعة والإقليمية ومخرات السيول، لمتابعة التقلبات المناخية، ومدي تأثيرها على الحركة اليومية .
وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن، بإعداد تقرير كل ساعتين بالحالة العامة بكل مركز، سواء حوادث طرق، أو انهيار عقارات أو مشاجرات أو حرائق .
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