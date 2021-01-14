شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادى الجديد يتابع ملفات مخالفات البناء وإجراءات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، اجتماعََا مع رؤساء المراكز عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد، لمتابعة موقف تقنين أراضي الدولة وما تم إنجازه على مستوى المراكز.

ووجه المحافظ بعرض خطة للتعامل مع حالات التعديات وموقفها لإنهاء الملفات المقدمة وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين عن تقنين أوضاعهم.

كما استعرض المحافظ موقف منظومة التصالح في مخالفات البناء وأعداد الحالات المخالفة بكل مركز، موجها بفحص هذه الحالات لدعم المستحق منها وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

من ناحية أخرى، شدد الزملوط على بدء تطبيق قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لرؤساء المراكز ونوابهم لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للإجراءات الإحترازية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا.

كما وجه برفع كفاءة وتجميل مداخل القري ووضع لافتات توضح الحدود الإدارية للمركز لتيسير التعرف على نطاق كل مركز.