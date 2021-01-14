شكرا لقرائتكم خبر عن قصر ثقافة السويس يناقش مخاطر التطرف الفكري والانفلات الأخلاقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متميزة من الأنشطة والمحاضرات التوعوية حيث أقام بيت ثقافة فيصل بمحافظة السويس محاضرة بعنوان «مخاطر التطرف الفكري والانفلات الأخلاقي» حاضرها قباري البدري موجه اول لغة عربية بتعليم السويس، الذي قال ان قضايا التطرف والانحراف الفكري، والإرهاب، والغلو، والعنف، محل اهتمام العديد من المفكرين والإعلاميين والاجتماعيين والنفسانيين نظراً لما تطرحه من مخاطر على الفرد والمجتمع، فقد أصبحت المجابهة أمراً ملحاً على الجميع، لذا تأتي المحاضرة، فأين تكمن الأسباب أو الدوافع المشرعنة للتطرف والانحراف الفكري وما هي انعكاساته على الفرد والمجتمع وما هي المطالب الحضارية المقترحة لمعالجة هذا الوباء العالمي لترسيخ ثقافة السلام والتسامح، فالتطرف من أخطر الأمراض التي تفتك بالمجتمعات، وتقتل روح التسامح بين الناس، وتخلق أنماطاً من العقول المتعصبة المليئه بالكراهية والحقد نحو الآخر، وهو آفة اجتماعية وفكرية وأخلاقية تشير إلى الخروج عن القيم والأفكار والسلوكيات الإيجابية في مجتمع معين، وبالمقابل تبني قيماً ومعايير سلبية دخيلة على المجتمع، وقد يتحول من مجرد أفكار إلى أفعال ظاهرية قد يصل الدفاع عنها إلى حد اللجوء إلى العنف، بغرض فرض المبادئ التي يؤمن بها الفكر المتطرف بقوة على الآخرين، وقد تتفاقم المسألة لدرجة اللجوء للإرهاب، فالتطرف ينشأ وتنبت جذوره في المجتمعات التي تنعدم فيها كل أنواع التسامح، حيث يستمد قوته من نوعية الأفكار السلبية، وما يقترن بذلك من إقصاء الآخر وتهميشه، والمتطرف يكون على استعداد دائم لمواجهة الاختلاف في المعتقد أو الرأي بالعنف، ويسعى دائماً إلى فرض هذا المعتقد بالقوة على الآخرين، وقد يأخذ التطرف أشكالاً متعددة، نذكر منها التطرف الديني الذي يعني الخروج عن المسلك المعتدل في فهم الدين وفي العمل به، والتطرف الفكري الذي يتمثل في الخروج عن القواعد الفكرية والثقافية المعتدلة التي تسود المجتمع في أي جانب من جوانب الحياة.