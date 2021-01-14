شكرا لقرائتكم خبر عن 9 قرارات للكنيسة الإنجيلية بشأن العبادات خلال أزمة كورونا (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المجلسُ الإنجيليُّ العام ورؤساءُ المذاهبِ الإنجيلية بمصر، فى اجتماعه برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيليَّة بمصر، عبر وسائل التواصل الإليكتروني، اليوم الخميس لمتابعة كل ما يدور حول تداعيات انتشار فيرس كورونا، وما تقوم به الدولة بكل أجهزتها وقطاعاتها لاحتواء هذه الأزمة التي تهدد البلاد، 9 قرارات هامة بشأن العبادات فى الكنائس.

وشملت القرارات الـ9، تعليق كافة الاجتماعات العامة والفرعية وجميع المناسبات في جميع الكنائس التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر حتى السبت ٢٠ فبراير،ويُسمَح فقط بالعبادة يوم الأحد، بنسبة لا تتجاوز ٢٥% من مساحة الكنيسة، مع التشديد والتدقيق في الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة الطبية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيليَّة، ويمكن لمجالس الكنائس التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر أن تعلق العبادة يوم الأحد، متى تطلَّب الأمرُ ذلك.

وفيما يخص الجنازات، يقتصر الحضور على ٢٥% من مساحة الكنيسة، (ويُلغَى العزاء بجميع القاعات)، وما يخصُّ الأفراح، يقتصر الحضورُ على ٢٥% من مساحة الكنيسة، (وتُلغَى أية تجمعات بعدها)، وتعليق جميع الزيارات الرعوية، ويمكن للكنائس البث المباشر لاجتماعاتها وخدماتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات.

ووجه المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب، الشكر للجنة الطبية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية، على تقريرها الهام ومتابعتها المستمرة لما يجد من تطورات خاصة بجائحة كورونا.

وقرر المجلس عقد اجتماعه يوم الجمعة ١٩ فبراير لمتابعة الموقف في ضوء الأوضاع، وللاطلاع على كافة التقارير.