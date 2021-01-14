شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أمطار وطقس شديد البرودة ليلة الجمعة.. والقاهرة 19 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الجمعة، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية معتدل على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد.

ويتوقع الخبراء أمطار على فترات متقطعة، تكون خفيفة على مناطق من (البحيرة- كفر الشيخ- والدقهلية) بفرصة سقوط (30% تقريبًا)، خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (السلوم- مطروح- الإسكندرية- رشيد- بلطيم) بفرصة سقوط (40% تقريبًا)، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الغربية.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي على البحر المتوسط يؤثر برياح جنوبية غربية على شمال البلاد وامتداد مرتفع جوي على باقي الأنحاء ويتزامن معه منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من 27. 1- 25. 2 والرياح السطحية جنوبية غربية، والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة «19- 11»، الإسكندرية «20– 12»، قنا «21- 10»، الأقصر «21– 10»، أسوان «23 – 11».