شكرا لقرائتكم خبر عن القنصل العام في بورسودان يلتقي بمسؤولي ولاية البحر الأحمر السودانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقي سامح فاروق شحاته، قنصل عام جمهورية مصر العربية في بورسودان، كل من مدير إعلام ولاية البحر الأحمر السودانية مرتضى كرار، ومدير مراسم الولاية خالد حجي، حيث بحث اللقاء سبل تفعيل التعاون المشترك في مجال الإعلام والإمكانيات المتاحة لتدريب الإعلاميين السودانيين من ولاية البحر الأحمر في مركز تدريب الإعلاميين في مصر، بجانب النظر في تبادل الزيارات بين المسئولين الإعلاميين بالبلدين.

من جانبه، حرص مدير مراسم ولاية البحر الأحمر خلال اللقاء على الإعراب عن تقدير ولاية البحر الأحمر للتعاون القائم حالياً مع القنصلية العامة ببورسودان في كافة المجالات، معرباً عن تطلعها لمواصلة تعزيز هذا التعاون خلال الفترة المقبلة