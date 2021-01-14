شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة: توزيع كميات كبيرة من المواد المطهرة والسلع الغذائية المخفضة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة لتوفير كميات كبيرة من المواد المطهرة والسلع الغذائية المجمدة والجافة وتوزيعها بأسعار مخفضة بعدد من المناطق التي تشهد كثافة سكانية عالية بمختلف محافظات الجمهورية عبر منافذها المتحركة وذلك للحد من تكدس المواطنين وتوفير المناخ الصحى الآمن لمجابهة إنتشار فيروس كورونا، وحرصت القوات المسلحة على الإعداد والتجهيز الجيد للسلع الغذائية والمواد المطهرة، ونقلها بالسيارات المجهزة لضمان الحفاظ على أعلى معايير الجودة خلال وصولها للمواطنين مع اتخاذ أقصى الإجراءات الوقائية والإحترازية خلال عملية التوزيع.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتقديم الدعم اللازم للمواطنين لمجابهة إنتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وأشاد المواطنون بالجهود المبذولة من القوات المسلحة خلال مجابهة إنتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا، مؤكدين على تقديرهم الكامل للإجراءات التي تتخذها القوات المسلحة للحفاظ على صحة المواطنين ومساندة أجهزة الدولة للتصدى لإنتشار الفيروس خلال الوقت الراهن.

يأتي ذلك في إطار تطويع القوات المسلحة كافة إمكاناتها وجهودها المتواصلة لمساندة أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ الحملة الوقائية الموسعة وتقديم كافة أوجه الدعم لمواجهة إنتشار الموجة الثانية من فيروس «كورونا».

القوات المسلحة تقوم بتوزيع كميات كبيرة من المواد المطهرة والسلع الغذائية المخفضة لمنع التكدس

القوات المسلحة تقوم بتوزيع كميات كبيرة من المواد المطهرة والسلع الغذائية المخفضة لمنع التكدس

القوات المسلحة تقوم بتوزيع كميات كبيرة من المواد المطهرة والسلع الغذائية المخفضة لمنع التكدس