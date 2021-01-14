شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 40 حالة إشغال وضبط 6 مركبات «توك توك» تعيق الحركة في حملة جنوب الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن حي جنوب الجيزة، حملات تصدي للإشغالات لإعادة الانضباط لشارع الجيزاوي، واستهدفت الحملة اشغالات الباعة الجائلين المخالفة لشروط التراخيص، وقد تم المرور بنفق الأهرام وميدان شفيقه وشارع ربيع الجيزي وشارع المحطة.

وتم وإيداع ما تم رفعه في مخازن الحي، ومازال العمل مستمر لرفع كفاءة شارع ربيع الجيزي.