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رفع 40 حالة إشغال وضبط 6 مركبات «توك توك» تعيق الحركة في حملة جنوب الجيزة

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ولاء نبيل 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 40 حالة إشغال وضبط 6 مركبات «توك توك» تعيق الحركة في حملة جنوب الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن حي جنوب الجيزة، حملات تصدي للإشغالات لإعادة الانضباط لشارع الجيزاوي، واستهدفت الحملة اشغالات الباعة الجائلين المخالفة لشروط التراخيص، وقد تم المرور بنفق الأهرام وميدان شفيقه وشارع ربيع الجيزي وشارع المحطة.

وتم وإيداع ما تم رفعه في مخازن الحي، ومازال العمل مستمر لرفع كفاءة شارع ربيع الجيزي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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