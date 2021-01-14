شكرا لقرائتكم خبر عن في اجتماع المحافظ والأطباء.. شكر متبادل خلال استعراض المنظومة الطبية بـ«المنيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود ابوزيد، اجتماعاً مع مديري المستشفيات والأطباء ومديري الوحدات الصحية بنطاق مراكز المحافظة، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، لمتابعة الحالة العامة بالمستشفيات، والاطمئنان على مدى توافر الاكسجين وكافة المستلزمات الطبية والوقائية، لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، الدكتور شيماء على طه مدير وحدة الوبائيات والترصد بإدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة.

وجه المحافظ، الشكر لجميع الأطباء والتمريض والعاملين بمنظومة القطاع الصحي بالمحافظة، لما يبذلوه من جهد متواصل في مواجهه جائحة كورونا، مؤكداً على ضرورة التكاتف وتوحيد الجهود للخروج بالوطن من هذه الازمة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

واستجاب المحافظ، لطلب أحد الأطباء بحل المشكلة الخاصة بالمصعد الكهربائي بإحدى المستشفيات بمركز بني مزار، وعلى الفور تم التواصل من قبل المحافظ، مع رئيس المركز، لسرعة حل المشكلة، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة لتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات للمستشفيات.

وأوضح «القاضي» أن هناك 56 مستشفى ما بين حكومية وجامعية وخاصة داخل محافظة المنيا بقدرة استيعابية 4210 سرير، منهم 16 مستشفى مخصصة لاستقبال حالات كورونا، كما أن هناك 377 وحدة رعاية صحية، و133 غرفة عمليات، و33 عيادة متنقلة، و15 بنك دم، لافتا إلى استمرار انعقاد لجنة إدارة أزمة كورونا من خلال التنسيق مع كافة المستشفيات الحكومية والخاصة والجامعة.

أكد المحافظ، على التواصل المستمر مع الأطباء من خلال عقد الاجتماعات بصفة دورية ومستمرة، مشيراً إلى ان الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة، مسخرة لتلبية كافة احتياجات الأطباء والتمريض والفرق الطبية، وتوفير الدعم الكافي من المستلزمات الطبية والوقائية بصفة دورية ومستمرة.

من جانبهم، أعرب الأطباء عن خالص شكرهم للمحافظ ونائبه على المتابعة الدقيقة على مدار ال٢٤ساعه للمنظومة الصحية وكافة التفاصيل والملاحظات الخاصة بفيروس كورونا وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لهم، مما ساهم في نجاح المحافظ في التصدي للجائحة في الموجة الاولي .

وأكد الأطباء أن جميع المستشفيات تعمل بكفاءة وانتظام ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة، كما يتوافر بها الاكسجين بالإضافة إلى أسطوانات الغاز .