شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض في درجات الحرارة في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، انخفاض في درجات الحرارة وظهور سحب متفرقة مصحوبة بنشاط ملحوظ للرياح المتوسطة المثيرة للأتربة، مع انخفاض مستوى الرؤية بالطرق السريعة.

ورفعت الأجهزة التنفيذية درجة الإستعداد القصوى جراء إنخفاض في درجات الحرارة مع بعض الظواهر الجوية، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وسوء الأحوال الجوية، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة، وتفعيل غرف العمليات والتواجد على مدار اليوم والإبلاغ الفوري عن ظهور أي ظهور تغيرات في الأحوال الجوية أو سوء الطقس بداية من اليوم الخميس وحتى الإثنين المقبل.

ورفعت مديرية الصحة وإدارة الحماية المدنية من درجة الإستعداد القصوى تحسبا لوقوع أي حوادث أو طوارئ، وتزامنا مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها بعض المحافظات .